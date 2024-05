Leni Klum hat schon „Herzilein“ getragen, als ihre Modelkarriere noch einige Jahre in der Zukunft lag. Es war Mitte der 2.000er-Jahre, als Mama Heidi ihrer Tochter bei einem Wien-Besuch ein Babykleid des Modelabels der Neckenmarkterin Sonja Völker angezogen hatte. Ein Foto davon landete in einer großen Tageszeitung. Knapp zwei Jahrzehnte später könnte Leni Klum theoretisch wieder „Herzilein“ tragen – und zwar in ihrer heutigen Größe. Denn Sonja Völker hat ausnahmsweise eine Kollektion für Erwachsene entworfen. Aus gutem Grund, wie die Mittelburgenländerin mit einem Lächeln erzählt: „Immer wieder sehe ich Ladys, die heimlich unsere größten Kindermodegrößen anprobieren. Da gibt es eine bessere Lösung“. Damentage Die Lösung nennt sich „Herzilein Damentage“. Ab 6. Juni gibt es eine streng limitierte Stückzahl der neuen Kollektion in der Filiale in der Wiener Innenstadt zu kaufen. Dabei handelt es sich um knallbunte Palazzo-Hosen aus leichtem Material.

Eyecatcher Beim Schnitt dürfte Sonja Völker den Zeitgeist getroffen haben, denn selbst auf Laufstegen sind bei den Hosen derzeit weitere Linien angesagt. „Die gemusterten Eyecatcher lassen sich wunderbar mit unifarbenen Oberteilen kombinieren“, empfiehlt die Modemacherin. Das Design erinnert wohl ganz bewusst an das Kerngeschäft von „Herzilein“, nämlich Mode für Kinder von 0 bis 10 Jahren. Dem will sich Sonja Völker nach ihrem kurzen Ausflug in die Welt der Erwachsenenkleidung auch weiterhin voll und ganz widmen. Wenn die Einzelstücke der neuen Hosen-Kollektion weg sind, werden vorerst auch keine neuen nachproduziert. Es empfiehlt sich also, rasch zuzuschlagen.

Bei den „Herzilein“-Damentagen ist die gute Stimmung beim Shoppen und Anprobieren inkludiert, verspricht Sonja Völker.

Persönlicher als online In den aktuell schwierigen Zeiten für den Handel setzt die Neckenmarkterin auf einen persönlichen Touch: „Es sind unsere einzigartigen Produkte, die regional gefertigt werden und die Schaffung eines besonderen Einkaufserlebnisses, um gegen die Konkurrenz des weltweiten Onlinehandels zu bestehen“, verrät Völker ihr Erfolgsgeheimnis. 2005 hat die Mittelburgenländerin ihr Modelabel für Kinder gegründet. Anfangs in erster Linie als Geheimtipp bekannt, hat sich „Herzilein“ rasch zu einer der führenden Adressen für Kleidung für Babys und Kinder entwickelt. Mittlerweile gibt es „Herzilein“-Filialen an drei Standorten in Wien: In der Wollzeile, Am Hof und in Währing. Seit 2014 gibt es auch Papierwaren in der „Herzilein-Papeterie“.

Die „Herzilein-Damentage“ beginnen am kommenden Donnerstag, dem 6. Juni. Die limitierte Edition von Sonja Völker gibt es ausschließlich in der Herzilein Filiale Wien, Am Hof 5. Die Palazzo-Hosen sind in den Größen S bis XL erhältlich, jedes Stück kostet 79 Euro. Alle Infos: herzilein-wien.at