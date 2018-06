Kinder ertrinken lautlos – Aufsicht ist oberstes Gebot

„Nie in Millionen Jahren hätten wir gedacht, einmal solch einen Schmerz zu fühlen“, schreibt Ex-US-Skistar Bode Miller auf Instagram und postet Bilder von seiner Tochter. Die 19 Monate alte Emeline ist tot. Am Sonntag soll sie im Pool der Nachbarn bei einer Feier ertrunken sein. „Unser kleines Mädchen hat das Leben geliebt und hat es jeden Tag ausgekostet“, schreibt Miller. Trotz Versuchen, das Mädchen zurück ins Leben zu holen, ist die Kleine im Krankenhaus gestorben.

Im Faaker See in Kärnten ist am Sonntag ein sechs Jahre alter Bub aus Villach ertrunken. Der Sechsjährige war am Nachmittag plötzlich verschwunden. Er ging zum Wasser und dürfte dort sofort untergegangen sein. Taucher fanden nach eineinhalb Stunden den leblosen Körper des Jungen in acht Metern Tiefe. Das Kind wurde noch intensivmedizinisch betreut, doch jede Hilfe kam zu spät.