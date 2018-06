„Der Schwimmkurs ist für uns unverzichtbar“

Dafür wächst die Zahl der Eltern, die ihre Kinder privat in einen Kurs bringen. „Mir war von Anfang an klar, dass ich Anna-Franziska in einen Kurs schicken werde“, meint Silvia Warnick-Kolar. „Es geht eben einfach um ihre Sicherheit.“ Emmas Mutter Isabell Hübel ergänzt: „Die Emma ist sehr furchtlos, sie läuft immer ihrer großen Schwester hinterher. Auch ins Wasser. Ich hatte einfach Angst, dass dabei einmal etwas passieren würde. Eine Freundin von der Emma ist einmal fast ertrunken. Bei den Großeltern. Nur weil der Opa sich kurz nach der Brille gebückt hat. Es kann so schnell gehen.“

Deshalb lieber ein Kurs zu viel, als einer zu wenig, lautet das Credo von Martin Becker. Das sagt er auch Älteren, die als Kind (in einem anderen Land) nicht schwimmen gelernt haben und denen ein Kurs mit anderen nun vielleicht unangenehm ist. Deshalb werden Teenager und Erwachsene nur einzeln trainiert. Die Zahl dieser Kursteilnehmer steigt übrigens auch. Anna-Maria Bauer