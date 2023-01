Keine Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Forchtenstein

Die Landeswahlbehörde hat am Montag den Einspruch zum Ergebnis der engeren Wahl des Bürgermeisters am 23. Oktober 2022 in der Gemeinde Forchtenstein abgewiesen.

"Dem Einspruchsbegehren konnte aufgrund des von der Behörde durchgeführten Ermittlungsverfahrens nicht stattgegeben werden, hieß es.