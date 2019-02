Bankomatkarten gestohlen: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Ein unbekannter Täter hatte im Mai 2018 in Bük ( Ungarn) eine Geldbörse aus einem unversperrten österreichen Pkw gestohlen. Darin befanden sich unter anderem zwei Bankomat- und eine Kreditkarte.

Mit den Bankomatkarten wurden im vergangenen Jahr mehrmals Geldbehebungen in Lutzmannsburg durchgeführt. Die Schadenssumme liegt im vierstelligen Eurobereich.

Am Donnerstag hat die Polizei einen Fahndungsaufruf veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise zum Täter können an den Kriminaldienst Oberpullendorf oder an die Polizeiinspektion Lutzmannsburg gerichtet werden.