Karl Schmidt denkt nach 34 Jahren im Fußballverband an Abschied

Das charakterisiert den ebenso fleißigen wie verbindlichen Leiter der Geschäftsstelle mit einer Handvoll Mitarbeiter ganz gut. „Ich wollte eigentlich nie Geschäftsführer werden“, erzählt Schmidt, der Mitarbeiter einer Wiener Steuerberatungskanzlei und Zeitsoldat war, ehe er 1990 zum BFV gestoßen ist: „Auf Dauer zu pendeln war nichts für mich“. Am letzten Tag der Bewerbungsfrist stieß er durch Zufall auf das BFV-Inserat – und bekam die Stelle.

Kontakt zu Vereinen halten

Zuständig war Schmidt, der in jungen Jahren in Mörbisch, Siegendorf und Neufeld gekickt hat, zunächst u. a. für den Erwachsenenfußball und das Meldewesen. „Ich habe immer gerne den Kontakt zu den Vereinen gehalten, war am liebsten draußen“. Nach dem vorzeitigen Abgang seines Vorgängers Simon Knöbl 2016 habe ihm der damalige BFV-Präsident Gerhard Milletich gesagt, „ich möchte, dass Du künftig den Job machst“.