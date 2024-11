Mission der Menschlichkeit: Von Güssing nach Zypern

Die „ Karawane der Menschlichkeit “ wird des Helfens nicht müde. Seit 2020 hat die Organisation rund um den Güssinger Pascal Violo eine Vielzahl von Hilfsprojekten in Ländern wie Syrien , Libanon und Bosnien absolviert.

Nach der beschwerlichen Reise ergeht es den geflüchteten Menschen aber nicht viel besser: Sie haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und leben in großen Camps weitgehend isoliert von der Außenwelt. Unverschuldet Leidtragende sind die Kinder.

„Die Erlebnisse vor Ort haben das Team emotional tief berührt und auch erschüttert. Einmal mehr wurden wir Zeugen der prekären und oft menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen geflüchtete Menschen in Europa leben müssen“, berichtet Pascal Violo vom Aufenthalt in Zypern, von dem er und sein Helferteam vor Kurzem ins Burgenland zurückgekehrt sind.

Im Herbst wurden wieder unermüdlich Sach- und Geldspenden gesammelt, um das Leben in den Flüchtlings-Ghettos ein bisschen erträglicher zu machen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: 21.000 Euro konnte die „Karawane der Menschlichkeit“ an zwei Partnerorganisationen vor Ort übergeben. Zusätzlich wurden 2.800 Euro an Spendengeld verwendet, um dringend benötigte Hilfsgüter wie Windeln und Hygieneartikel zu kaufen.