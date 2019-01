Kälte und Schnee ermöglichen Start in die Ski-Saison

Während der Westen Österreichs in den vergangenen Wochen mit gigantischen Schneemassen zu kämpfen hatte, sah es im Burgenland mit der Winterpracht eher düster aus. Doch jetzt dürfte sich das Blatt wenden: Dank eisiger Kälte und Schneekanonen wird es in Wiesen am Wochenende Pistenspaß und Hüttengaudi geben. „Am Samstag findet bei uns das große Ski-Opening statt“, sagt Lukas Weghofer, Präsident des Skiklubs Wiesen (Bezirk Mattersburg).

„The snow must go on“, ist auf der Facebook-Seite des Klubs zu lesen – und tatsächlich laufen die vier Schneekanonen seit Freitagnacht in der Erdbeer- und Festivalgemeinde auf Hochtouren. „Wir haben schon Mitte Dezember einen Beschneiungsversuch unternommen. Die Temperaturen sind kurz vor Weihnachten leider gestiegen und wir mussten die Schneekanonen stoppen“, sagt Weghofer. Fünf bis zehn Mitglieder des Klubs sind derzeit – abwechselnd – rund um die Uhr im Einsatz, um die Produktion des Winterzaubers auch zu überwachen.