Eisenstadt: Entspannung in der Justizanstalt, Hochbetrieb am Landesgericht

Er rechnet damit, dass - wie bereits in den vergangenen Jahren - vor dem Sommer bzw. im Sommer die Zahlen wieder steigen werden. Dafür werde man rechtzeitig Häftlinge aus Eisenstadt in andere Justizanstalten bringen, um Kapazitäten freizubekommen.

"Die Routen verlaufen weiter im Westen, über Kärnten oder Tirol. Oder gehen an Österreich vorbei über Polen nach Deutschland", so Faymann. Gegen Ende des Vorjahres endete dann der "massive Strom an Einlieferungen".

Am Landesgericht Eisenstadt ist die sinkende Zahl an Schleppern hingegen noch nicht angekommen. Nach wie vor gebe es in manchen Wochen an die zehn Prozesse wegen Schlepperei, hielt Gerichtssprecher Bernhard Kolonovits fest.

Der Rückgang an Festnahmen wirke sich zeitverzögert auf die Zahl der Hauptverhandlungen aus, weil aufgrund des Ermittlungsverfahrens dazwischen meist einige Zeit vergehe, bis die Fälle dann auch am Gericht aufschlagen. In der Regel dauere es mindestens einen Monat, oft zwei bis drei oder mehr, bis es zum Prozess komme. Deshalb würden derzeit noch anhängige Verfahren abgearbeitet.

Schon jetzt verzeichne aber die Haftrichterin einen deutlichen Rückgang. Dieser habe mit Weihnachten begonnen. Im Vorjahr seien die Fälle dann aber ab Ostern wieder angestiegen, sagte Kolonovits.