Justiz prüft mögliche Untiefen in der Wassererlebniswelt

Am 9. Juni 2011 berichtete der KURIER über die Eröffnung der Wassererlebniswelt Südburgenland. Die Gemeinden Eberau und Moschendorf wollten mit dem rund 2,3 Millionen Euro teuren Projekt einen touristischen Impuls in einer strukturschwachen Region setzen. An der Trägergesellschaft Weinidylle Tourismus GmbH sind beide Kommunen zu je 50 Prozent beteiligt, Geschäftsführer sind die Bürgermeister Werner Laky ( Moschendorf) und Johann Weber (Eberau). Die ÖVP-Politiker sehen sich nun ebenso wie deren unmittelbare Vorgänger mit einer Sachverhaltsdarstellung konfrontiert, die Rudolf Hye von der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei und Bürgerliste (SP BL) als Obmann des Prüfungsausschusses der Gemeinde Eberau an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt geschickt hat. "Es wird geprüft, wir befinden uns noch ganz am Anfang", sagt Staatsanwaltschaftssprecherin Verena Strnad zum KURIER.