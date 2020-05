Joiser Ortschef will Verurteilung mit allen Mitteln bekämpfen

Alles erstunken und erlogen, einem Vorbestraften glaubt man mehr als einem unbescholtenen Bürger", ist Leonhard Steinwandtner auch am Tag nach seiner Verurteilung außer sich. Der Joiser SPÖ-Bürgermeister war am Montag im Landesgericht Eisenstadt wegen Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit zu 6000 Euro Geldstrafe und 14 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Steinwandtners Anwalt Manfred Moser hat gegen das Urteil, das damit nicht rechtskräftig ist, Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet. Moser, bekannt für seine Weigerung laufende Verfahren zu kommentieren, begründet diesmal ausnahmsweise den Gang in die Instanz: "Im Prozess ging es primär um verschiedene baurechtliche und raumordnungsrechtliche Fragen, die vom Gericht offenbar rechtlich nicht richtig eingeschätzt wurden".

Der mitangeklagte Unternehmer wurde wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu drei Monaten unbedingt verurteilt. Der Mann sitzt bereits im Gefängnis und hat die Zusatzstrafe angenommen.