IT-Leiter wird Betriebsratschef an der Medizin-Uni

Die medizinische Privatuniversität Burgenland GmbH (MPUB) hat seit Dienstag einen Betriebsrat, Vorsitzender ist Markus Laussermayer. Was unspektakulär klingt, hat eine brisante Vorgeschichte. Denn just im Zusammenhang mit der Bildung eines Betriebsrates sollen zwei Mediziner Ende April gekündigt worden sein – Uni-Professor Christian Joukhadar und Doktor Roland Schlesinger bekämpfen die Kündigung vor Gericht.

Schlesinger wollte dem Vernehmen nach selbst kandidieren, was der Geschäftsführung der im Aufbau befindlichen Uni mit Standorten in Pinkafeld und Oberwart nicht gefallen haben soll. Im zweiten Versuch dürfte es keine Probleme gegeben haben. Laussermayer ist zwar kein Mediziner, sondern IT-Leiter (die Landesholding weigerte sich übrigens, Laussermayers Profession zu nennen), er dürfte aber das Vertrauen von MPUB-Geschäftsführer Nikolaus Schermann genießen. Gelegentlich soll er als „rechte Hand Schermanns“ bezeichnet worden sein.