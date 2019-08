Internationale Großübung: Die Profis üben den Ernstfall

„Im Ernstfall hat die eigene Sicherheit und der Schutz der Betroffenen für die Einsatzkräfte oberste Priorität“, erklärte Jürgen Grassl, Ausbildungsleiter beim Samariterbund Österreich, die Vorgangsweise bei einem Amoklauf-Szenario. Kommunikation und die taktische Abstimmung mit den Einsatzkräften der Polizei sei sehr wichtig. Erst wenn die Sicherheit gegeben sei, könne mit der Individualversorgung und der notfallmedizinische Betreuung durch die Rettungsdienste begonnen werden. An der Übung in Mörbisch ist auch die Einsatzeinheit Burgenland der Polizei beteiligt. „Bei Schuss- und Stichverletzungen braucht man in erster Line einmal sehr viel Erfahrung, sehr viel gute Ausbildung, damit man das richtig einschätzen kann“, erläuterte Grassl.