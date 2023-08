Man habe alles versucht, um das Gelände wieder zu beleben. Mit dem Fußballverein SV Oberwart habe man für das Festzelt einen Kooperationspartner „mit Herz“ gefunden. Wieder dabei sind Schießstände, Autodrom und ein großes, weißes Riesenrad.

Bis 3. September treten unter anderem noch „die Lauser“, „Austria4You“, „Oberwart 3“ und Udo Wenders auf.

Doskozil: „Ein Fixpunkt“

Was wohl einzigartig in Österreich ist: Die Schausteller am Vergnügungsareal müssen keine Standgebühr, sondern nur Strom bezahlen.