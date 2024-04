Rücktritt wegen Polizeieinsatz: ÖVP und SPÖ kämpfen um Bürgermeisteramt

Nach dem Rücktritt des Rudersdorfer ÖVP-Bürgermeisters Manuel Weber wird in der südburgenländischen Gemeinde aller Voraussicht nach im September ein neuer Ortschef gewählt . Das ergibt sich aus dem Fristenlauf, wonach frühestens im August gewählt werden könnte. Weil das aber keine Partei will, ist ein Termin gleich nach Ende der Sommerferien erste Wahl.

Laut § 77 der burgenländischen Gemeindewahlordnung darf „bei einer Neuwahl des Bürgermeisters (...) jede Gemeinderatspartei eines ihrer Gemeinderatsmitglieder zur Wahl des Bürgermeisters vorschlagen“ – in diesem Fall also nur Schwarz und Rot.

Venus ist Mitarbeiter der landeseigenen Wirtschaftsagentur Burgenland Forschungs- und Innovations GmbH mit Sitz in Güssing, Kainz ist Polizist.

Mittlerweile ist auch klar, wer sein ÖVP-Gegenüber ist. Nicht der 2. Vizebürgermeister Stefan Fuchs, sondern Gemeindevorstand Patrick Kainz . Das hat ÖVP-Bezirksparteiobmann und Bundesrat Philipp Kohl dem KURIER am Mittwoch bestätigt.

Für die Volkspartei kommt diese vorgezogene Wahl zur Unzeit. In den vergangenen Jahren hat sich der politische Wind im Bezirk Jennersdorf gedreht, im einst schwarz geprägten südlichsten Bezirk dominiert mittlerweile die SPÖ .

Entsprechend ungleich verteilt ist die Last auf den Schultern der Kontrahenten. Während Venus „keinen Druck“ verspürt, „muss“ Kainz den Bürgermeister für die ÖVP gewinnen.

Sie stellt sechs der zwölf Ortschefs, die ÖVP nur noch vier, zwei (Jennersdorf und Elterndorf) haben einen Listenbürgermeister. Sollte die Volkspartei nach dem Bezirksvorort Jennersdorf nun auch noch die mit gut 2.000 Wahlberechtigten zweitgrößte Gemeinde im Bezirk verlieren, wäre Feuer am Dach.

Es sei derzeit schwierig für seine Partei, räumt Kohl ein, von Bundesseite komme „alles andere als Rückenwind“. Er sei aber für die kommenden Wahlen im Land und in den Kommunen zuversichtlich. Kohl selbst will im kommenden Jänner in den Landtag einziehen. Seit 2020 ist der Bezirk nur noch durch einen roten Mandatar im Landtag vertreten: Ewald Schnecker – aus Rudersdorf.