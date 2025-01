In Rechnitz wird Burgenlands erstes Demenzhaus gebaut

Beim Wahlkampfauftakt der SPÖ am Dreikönigstag hat Hans Peter Doskozil ein ehrgeiziges Ziel ausgegeben: In jeder burgenländischen Gemeinde soll es künftig eine Pflegeeinrichtung geben, so der Landeshauptmann. Das würde bedeuten, dass zusätzlich zu den geplanten 71 Pflegestützpunkten weitere 100 Einrichtungen geschaffen werden müssten.