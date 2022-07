In Draßburg: Ein paar Tage Urlaub vom Krieg

Gemeinsame Ferienbetreuung

Seit Montag sind die Sechs- bis Zwölfjährigen im Burgenland zu Gast, schildert Draßburgs Bürgermeister Christoph Haider. „Wir haben in der Gemeinde ja eine Ferienbetreuung für Kinder aus Draßburg und Baumgarten. Da werden die Kinder aus der Ukraine jetzt mitbetreut“, schildert Haider. Tagsüber gibt es ein gemeinsames Programm auf dem Sportplatz.

Untergebracht sind die jungen Gäste samt ihrer vier Betreuer aus der Ukraine in der Volksschule, wo die Gemeinde ein vorübergehendes Quartier geschaffen hat.

Wenn die Ferienbetreuung der Gemeinde um 16 Uhr zu Ende ist, stehen für die ukrainischen Kinder verschiedene Aktivitäten am Programm. Am Montag lud Pfarrer Kroiss die Urlauber zum Pizzaessen in das Lokal Savio in Mattersburg ein, geplant sind unter anderem auch ein Besuch im Familypark sowie Ausflüge nach Wien und Eisenstadt.

"Im Weltkrieg sind ja burgenländische Kinder auch von anderen Ländern zu Urlauben eingeladen worden. Jetzt möchten wir etwas zurückgeben", sagt Haider.