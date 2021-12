Impflotterie kostete das Burgenland 660.000 Euro

Aufs Keilen der Sachpreise – drei Autos, E-Bikes, Kulturtickets, Tourismusgutscheine etc. – bei Unternehmen habe man verzichtet, um jeglichen Mauscheleiverdacht auszuschließen. Die Preise seien bei burgenländischen Händlern eingekauft worden.

Weil von Anfang an klar war, dass die Lotterie nur bei Erreichen der 10.000 Impfungen ausgespielt wird, wurden mit diesen Firmen entsprechende Vorverträge abgeschlossen. 115.122 Burgenländer haben an der Lotterie teilgenommen, 1.000 am Ende ein mehr oder weniger großes Los gezogen.

Der Hauptgewinn, ein Golf GTI, geht nach St. Martin an Helga Javorits. Die Kunde vom Gewinn hatte ihr Doskozil gleich am 11. November überbracht. Übergeben wird das Auto, sobald es geliefert ist, denn die Gewinnerin hat den Wagen nach ihren Bedürfnissen konfiguriert.

Soziallandesrat Leonhard Schneemann hat am Freitag die weiteren Hauptpreise übergeben: Einen Hyundai Ionic an Michael Müller aus Winden und ein Mini Cooper Cabrio an Patrick Kröss aus Oggau. Die Versendung aller anderen Gewinne läuft seit 6. Dezember.