Impf-Lotterie im Burgenland: Doskozils Plan scheint aufzugehen

Das Burgenland hat seit dem Start der Impflotterie am 11. September 5.300 zusätzliche Erststiche verzeichnet. Damit ist das angepeilte Ziel - 10.000 Corona-Impfungen bis zum Landesfeiertag am 11. November - bereits zur Hälfte erreicht, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung. 43.300 Burgenländer haben sich bisher zur Lotterie angemeldet.

„Wir sind gut unterwegs“, meinte Doskozil. Es sei realistisch, dass das Ziel erreicht werde, ab dem die Lotterie mit drei Autos als Hauptpreisen ausgespielt wird.