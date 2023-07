Immer schön laut bleiben: Wo heuer im Sommer feine Partys steigen

Nova Rock. Dass sich in der südlichen Idylle gute Partys feiern lassen, wissen die Pinkarocker in Bildein schon seit mehr als 20 Jahren. Heuer findet das Picture on übrigens am 11. und 12. August statt, die Tickets sind natürlich seit Monaten restlos ausverkauft – und sie werden es auch 2024 sein, unabhängig davon, welche Bands am Festival zu sehen sind.

Ein schöneres Kompliment kann es für Veranstalter gar nicht geben. Der nächste burgenländische Party-Geheimtipp findet sich dann etwas nördlich in Bernstein. Dort findet am 25. und 26. August das Burning Stone Festival in der Kulturarena beim Madonnenschlössl statt.

