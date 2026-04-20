100 Jahre Imkereiverband: Warum Bienen im Burgenland wichtig sind

Seit 100 Jahren begleitet der Burgenländische Imkereiverband die heimische Bienenzucht. Anlässlich des Jubiläums gratulierte Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner und würdigte die Arbeit der burgenländischen Imkerinnen und Imker. Gefeiert wurde unlängst bei der Landesimkertagung in Bad Tatzmannsdorf. Heute betreuen rund 700 Imker mehr als 14.000 Bienenvölker im Burgenland. Nur etwa 15 Prozent sind im Haupterwerb tätig, die große Mehrheit betreibt die Imkerei im Neben- oder Hobbyerwerb. Die jährliche Honigmenge schwankt je nach Witterung und Tracht zwischen rund 15 und 35 Kilogramm pro Volk.

Der Verband ist breit organisiert: Laut Grünem Bericht umfasst er 41 Ortsverbände und ist Teil der österreichweiten Struktur „Biene Österreich“. Seine Aufgaben gehen über eine klassische Interessenvertretung hinaus. Das Spektrum reicht von Wanderlehrern und Fachreferaten bis zu Themen wie Laboruntersuchungen, Honiggütesiegel oder Königinnenzucht. Auch Bereiche wie Bienengesundheit, ökologische Bienenhaltung, Tracht oder Zucht sind Teil der Arbeit. Schulungen behandeln unter anderem Varroa, Bienenkrankheiten, Lebensmittelhygiene und Bienengenetik. Neophyten und die Bienen Beim Treffen mit Haider-Wallner standen auch die Maßnahmen der geplanten Neophyten-Offensive des Landes im Fokus. Diese konzentriert sich auf Naturschutzgebiete und ökologisch wertvolle Flächen, in denen invasive Arten zurückgedrängt werden sollen. Dabei äußerten Imker Bedenken zur Robinie als wichtiger Trachtpflanze.