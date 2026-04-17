Kurioser Zwischenfall: Wegen Biene konnte AUA-Maschine nicht fliegen

Kurioser Zwischenfall bei einem AUA-Flug am vergangenen Sonntag von Innsbruck nach Wien: Laut einem Bericht der Plattform Aviation Herald musste der Startvorgang abgebrochen werden, weil es „Abweichungen bei der angezeigten Fluggeschwindigkeit“ gegeben habe. Grund war offenbar eine Biene, die das linke Pitotrohr außen am Flieger verstopft hatte. Das Instrument dient in der Luftfahrt zur exakten Messung der Geschwindigkeit.

Das Problem mit der Biene konnte offenbar am Rollfeld nicht behoben werden – denn die Embraer-Maschine (Flugnummer OS-106) mit 102 Passagieren und 5 Besatzungsmitgliedern an Bord musste schlussendlich geräumt werden. Für die Passagiere hieß es umsteigen in einen Airbus A321-200, der schließlich alle sicher nach Wien-Schwechat brachte. Allerdings mit einer satten Verspätung von etwa 4,5 Stunden. Ob auch die Biene wieder abheben konnte, ist nicht überliefert.