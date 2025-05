Friedlich oder aggressiv: Bienen beweisen beim Stechen Charakter

„Wir wollten verstehen, wie Honigbienen Entscheidungen treffen. Einerseits funktionieren sie als Superorganismus, anderseits verfügt jede über ein eigenes Nervensystem“, erklärt Studien-Co-Autorin Morgane Nouvian von der Universität Konstanz die Ausgangsfrage.

Das Abwehrverhalten bot sich als Messinstrument an, da es gleichermaßen das Überleben des Einzeltieres wie das des ganzen Volkes betrifft. Aufgrund früherer Arbeiten nahmen die Neurobiologinnen an, dass „sanfte“ und „aggressive“ Bienen ihre Aktivitäten je nach Schwarmgröße bzw. -zusammensetzung ändern würden. Doch das widerlegten die aktuellen Tests. Individualität steht beim Stechen vor der Anpassung an die Mitstreiterinnen.

Bienen folgen ihrem Naturell, nicht dem Schwarm

„Die Experimente bestätigen auf schöne Weise, was man über die grundsätzliche Persönlichkeit schon wusste. Die Details zur Stechlaune im sozialen Umfeld sind neu“, ordnet Robert Brodschneider von der Universität Graz die Ergebnisse aus Deutschland ein.