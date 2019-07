Imker-Boom nach Bienensterben: „Viele Leuten wollten sie retten“

Neben dem Einsatz Einzelner gibt es aber auch eine Vielzahl von Projekten, die den Fortbestand der durch Neonics (Neonicotinoiden) und anderen Giften bedrohten Bienen sichern soll, wie etwa eigens angelegte Blumenwiesen in Kreisverkehren oder am Straßenrand. Oder auch in Parndorf, wo die Firma Austrotherm gemeinsam mit der Biene Burgenland GmbH die Patenschaft für zehn Bienenvölker übernommen und rund 600.000 Bienen angesiedelt hat.