Illegale Mülldeponien: Eigner haftet für die Entsorgung

Ein aufmerksamer KURIER-Leser (Name der Redaktion bekannt) meldete der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf Mitte Jänner illegale Müllablagerungen im Natura-2000-Gebiet Lafnitzauen zwischen Dobersdorf und Rudersdorf.

An einer Stelle wurde Müll verbrannt, an einer anderen wurde frischer Beton-Bauschutt in einer Senke abgelegt und unweit davon rosten landwirtschaftliche Geräte vor sich hin. Weil der KURIER-Leser immer wieder zu Fuß in diesem Gebiet unterwegs ist, fiel ihm Mitte Februar auf, dass neuerlich Müll abgeladen wurde, dieses Mal Waschbetonplatten.

Der Mann wandte sich erneut an die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf, allerdings ohne Reaktion. In einem Leserbrief wirft er jetzt die Frage auf, ob „Gesetze im Bezirk Jennersdorf nicht gelten, weil es bis heute keine Reaktion gab.“