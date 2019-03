Hündin Phoebe als Retterin bei Badeunfällen

Drei Szenarien gibt es, die ein Wasserrettungshund erlernen kann. In der ersten Phase lerne der Hund, dass er zum Opfer schwimmt, sodass sich dieser am Brustgeschirr des Hundes festhalten kann. Trainierte Hunde können vom Land aus mittels eines Rettungsgerätes – wie etwa einer Schnur – zum Opfer geschickt werden. Die Königsklasse sei die Rettung einer bewusstlosen Person aus dem Boot oder vom Surfbrett durch den Hund. Haider und Phoebe wollen diese Disziplin erlernen.

Für die Wasserrettung sei generell jede Rasse in Kniehöhe geeignet, der Hund darf natürlich nicht wasserscheu sein und muss gerne spielen, da die Ausbildung spielerisch erfolgt.

Phoebe soll heuer ihre ersten Prüfung ablegen und dann am Neusiedler- und am Neufelder See „Dienst“ verrichten.