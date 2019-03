Alarm am Neusiedler See: Ein Surfer ist in dem eisig kalten Wasser verunglückt. Weil sich eine dünne Eisschicht am See befindet, hat die Wasserrettung mit ihrem 27 Jahre alten Boot keine Chance dem Mann zu Hilfe zu eilen. Der Sportler kann schließlich nahezu unverletzt von der Feuerwehr geborgen werden. Doch nicht immer gehen die Unfälle am Wasser so glimpflich aus.

6900 Österreicher haben sich 2017 beim Schwimmen oder der Ausübung einer anderen Wassersportart so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. 33 Menschen kamen laut Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) in österreichischen Gewässern ums Leben. Alle Hände voll zu tun hat auch die Österreichische Wasserrettung im Burgenland ( ÖWR). Die Aufgaben der Organisation, bei der sich ausschließlich Ehrenamtliche engagieren, werden umfangreicher, sagt ÖWR-Präsident Stefan Ferschich zum KURIER.

Diese Entwicklung belege auch die aktuelle Bilanz. Knapp 4500 Einsatzstunden wurden im Vorjahr geleistet, drei Personen konnten nur mehr tot aus dem Wasser geborgen werden. „Einsätze gibt es aber nicht mehr nur in der klassischen Sommersaison, sondern auch außerhalb der warmen Jahreszeit“, sagt Ferschich.