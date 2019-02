Hotelier Reiter: „Mich beseelt halt eine gewisse Mission“

„Der Mensch steht im Zentrum des Geschehens“, sagt Reiter. Nachsatz: „Das sagen viele, aber nur wenige leben es wirklich.“ Am weitläufigen Areal in Bad Tatzmannsdorf aber komme der Mensch mit der Natur in harmonischen Einklang. Europas größte private Therme samt Wein, Marmeladen und Fleisch aus eigener Landwirtschaft ist „eine eigene und in sich geschlossene Welt“. Denn Reiter ist auch Landwirt. Nicht nur seine preisgekrönten Lipizzaner-Pferde züchtet er seit fast 40 Jahren. „Im Pöllauer Tal am Rabenwald haben wir auch Angus-Rinder, Mangalitza-Wollschweine, weiße Esel, Hühner oder Wasserbüffel“, erzählt er. „Dort stellen wir gerade die Hofschlachtung fertig, um den Tieren den Transport-Stress zu ersparen. Das dabei freigesetzte Adrenalin ist ja auch für den Menschen ungesund.“