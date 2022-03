Hotel oder Seniorenresidenz: Das wird aus dem Hotel Burgenland

Man befinde sich mit je zwei Hotelbetreibern und zwei Anbietern für betreutes Wohnen in den finalen Gesprächen, erzählt Agh. Wobei der Investor durchblicken lässt, dass ein Haus für Senioren nahe der Fußgängerzone und unweit des Schlossparks besonderen Charme hätte. Wiewohl er auch weiß, dass in Eisenstadt selbst nach der Eröffnung des Esterhazy-Hotels am oberen Ende der Fußgängerzone Platz für gehobene Beherbergung bleibt.

Ob Seniorenwohnungen oder Hotelbetrieb – in beiden Fällen muss das bestehende Hotel zuallererst barrierefrei gestaltet werden. Wobei das nur der Anfang der Umbauarbeiten ist. In Summe rechnen Agh und seine Partner damit, noch einmal so viel investieren zu müssen, wie sie für den Bundesländerhof bezahlt haben. Agh möchte in jedem Fall das ganze Viertel beleben, indem im Erdgeschoß des Bundesländerhofs Gastrobetriebe und Läden einquartiert werden. Agh: „Ich möchte eine Vielfalt“. Bestehende Mieter müssten sich aber keine Sorgen machen.

Im Frühjahr 2024 könnte die Revitalisierung des Bundesländerhofs dann abgeschlossen sein.