Hotel Burgenland bleibt heuer zu

„Aus betriebswirtschaftlichen Gründen bleibt das Hotel Burgenland bis auf Weiteres geschlossen und wird 2020 nicht mehr öffnen“, heißt es auf KURIER-Anfrage von der Pressestelle des Versicherungskonzerns UNIQA, zu dem das Hotel gehört. Begründung: „Aktuell ist das Hotel Burgenland wie alle Beherbergungsbetriebe in Österreich wegen der Covid-19-Beschränkungen geschlossen. Nachdem alle großen Tourismus-, Seminar- und Kulturveranstaltungen im Burgenland bis in den Herbst abgesagt wurden, ist die Nachfrage völlig eingebrochen.“

Der aus Rohrbach bei Mattersburg stammende Diewald durchlebt schwere Zeiten, für den KURIER war der Manager nicht erreichbar. Nach Meinung vieler Gäste haben Restaurant und Hotel in den vergangenen Jahren puncto Qualität und Service stark zugelegt, was als Verdienst des leidenschaftlichen Gastgebers Diewald gilt.

Am anderen, oberen Ende der Eisenstädter Fußgängerzone hat die Corona-Krise indes keine Spuren hinterlassen. An den Plänen der Esterhazy Betriebe, auf dem ehemaligen Krankenkassen-Gelände ein 4-Stern-plus-Hotel, Büros und Wohnungen zu errichten, ändert sich nichts, so eine Sprecherin.