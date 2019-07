Horrorfahrt für 16 Migranten im Laderaum eines Lieferwagens

Das Fahrzeug, das in Ungarn von der Polizei gefunden wurde, dürfte mehrere Stunden lang von der serbischen Grenze in Richtung Sopron unterwegs gewesen sein. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Keine Luft im Innenraum

Die 16 Personen, 15 Afghanen und ein Iraner, hätten im Laderaum kaum Luft bekommen, hieß es in Berichten ungarischer Medien. Demnach trommelten sie vergebens an die Wände und Türen des Lieferwagens. Wahrscheinlich überlebten sie nur deshalb, weil es ihnen gelungen war, die Gummidichtungen an der Laderaumtür herunterzureißen. Dadurch entstand ein schmaler Spalt zwischen den beiden Türflügeln, weshalb Luft ins Innere des Lieferwagens strömen konnte. Denn die Tür ließ sich von innen nicht öffnen, die 16 Migranten saßen in der Falle.

Wäre ihnen das nicht gelungen, hätte ihnen vermutlich ein ähnliches Schicksal wie jenen 71 erstickten Menschen bei Parndorf gedroht. Erst unlängst ging die abschließende Verhandlung in jenem aufsehenerregenden Fall zu Ende. Ein Gericht in Szeged verurteilte die vier Schlepper von Parndorf, die die Fahrt organisiert hatten, vor einem Monat rechtskräftig zu lebenslangen Gefängnisstrafen.