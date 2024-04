Hochamt der SPÖ – mit Babler und ohne Doskozil

Wobei: Ganz privat dürfte ein Interview in der Sonntagskrone über drei Seiten auch nicht gewesen sein – fand es doch in einem Lokal in Rust statt.

Zurück in die Zukunft: Am Samstag wird in Neudörfl der Geburtsstunde der heimischen Sozialdemokratie gedacht: Von 5. auf 6. April 1874 tagten 74 Delegierte im Gasthof an der Leitha und beschlossen ein Programm (vom allgemeinen, gleichen, direkten Wahlrecht bis zur Einführung einer progressiven Einkommens- und Erbschaftssteuer).

Babler, die 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures, Landtagsabgeordnete Verena Dunst (als burgenländische Vertreterin im SPÖ-Bundesparteipräsidium) und der Neudörfler SPÖ-Bürgermeister Dieter Posch werden am Tor des historischen Gasthofs eine Gedenktafel enthüllen.