Gift in Hipp-Brei: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Festnahme erfolgte laut Marban durch Beamte des Landeskriminalamtes Burgenland mit Unterstützung des Bundeskriminalamts. "Der 39-Jährige wird derzeit einvernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können daher weder Details zur verdächtigen Person noch zu den weiteren Ermittlungsschritten bekanntgegeben werden", so Marban.

Bekannt ist mittlerweile, dass der Zugriff der Polizei im Bundesland Salzburg erfolgte.

Täter wollte zwei Millionen Euro

Ende März war bei der Firma Hipp ein Erpresser-Schreiben per E-Mail eingelangt. Weil es allerdings in einem allgemeinen Mail-Ordner landete, der nicht permanent überprüft wird, wurde das Schreiben erst am 16. April entdeckt. Die Frist der Erpresser für die Überweisung von zwei Millionen Euro war zu diesem Zeitpunkt schon zwei Wochen verstrichen und die Täter hatten Ernst gemacht und vergiftete Hipp-Gläschen in Umlauf gebracht.

In Österreich wurden in einer Spar-Filiale in Eisenstadt zwei vergiftete Gläser Karotten-Kartoffelbrei verkauft. Während eines davon von Eltern im burgenländischen Schützen am Gebirge entdeckt und der Fund gemeldet wurde, war das zweite Glas unauffindbar.

Im sichergestellten Hipp-Glas wurden laut Gutachten der Staatsanwaltschaft Eisenstadt 15 Mikrogramm Rattengift festgestellt. Um welche Art von Rattengift es sich dabei genau handelt, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht bekannt gegeben. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung.