Heiratsantrag bei Angelobung im Burgenland

Außergewöhnlicher Programmpunkt bei einer Angelobung am Donnerstagnachmittag in der Martinskaserne in Eisenstadt: Ein 20-jähriger Grundwehrdiener aus dem Mittelburgenland hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Nach dem offiziellen Teil ging Pascal Beisteiner auf die Knie und hielt um ihre Hand an, Brigitte sagte: "Ja."

38 Rekruten wurden bei dem Termin am Donnerstag angelobt, als der junge Mann im Anschluss die Frage aller Fragen stellte. Nicht nur in Anwesenheit zahlreicher Familienangehöriger der Soldaten, sondern auch im Beisein von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) und dem stellvertretenden Militärkommandanten des Burgenlandes Raimund Wrana. Letzterer hatte Beisteiner die Erlaubnis für den Antrag im Rahmen der Angelobung erteilt.