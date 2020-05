Haus für Flüchtlinge und Helfer

Hassan hilft in der Kleiderkammer der Diakonie. Er musste aus Afghanistan flüchten und ist seit neun Monaten in Österreich. Er unterstützt andere Flüchtlinge gerne, wie er sagt, die oft mit nichts als ihren Kleidern am Leib nach Österreich kommen. Auch Omar hilft beim Flüchtlingsdienst der Diakonie, er spricht Arabisch und Englisch, er dolmetscht für die Flüchtlingsberater. "Ich gebe gerne anderen Flüchtlingen Unterstützung und übersetze", sagt der Iraker.