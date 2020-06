Harter Stahl verziert weiche Schale

Einmal ein Ei, die nächste Saison wieder eines und so weiter", erklärt Wilma Zieserl, wie sie in die Stinatzer Tradition des " Eierkratzens" hineingewachsen ist. "Gelernt habe ich es von meiner Mutter Theresia", sagt die 49-Jährige. Seit 30 Jahren ritzt die Stinatzerin Muster in gefärbte, ausgeblasene Eier. Ab und zu gehe eines zu Bruch, da könne man noch so viel Übung haben. Fünf Familien halten den Osterbrauch in der südburgenländischen Gemeinde am Leben. "Meine Mutter hat 50 Jahre lang Ostereier verziert", sagt Zieserl. Am Anfang kratzte man nur für die Taufkinder ein Ei und dann wurde der Brauch über die Grenzen des kroatischsprachigen Dorfes hinaus bekannt.

Viele Leute hätten das Kunsthandwerk nie beherrscht, es seien bis heute nur etwa fünf Familien, die "Eier kratzen". Jedes Jahr in der Fastenzeit werden die Eier ausgeblasen, gefärbt und das Werkzeug vorbereitet. Mit einem geschliffenen Stahlmesser geht Zieserl ans Werk. "Ein Stanleymesser wäre zu schwach. Der Stahl muss richtig geschliffen sein", sagt sie. Die Muster sind ganz verschieden. Blumen, Herzen, Namen – alles sei möglich. "Wenn ich ein Ei ansehe, dann überlege ich spontan, welches Motiv ich mache", sagt Zieserl. Dann heißt es Konzentration und die Farbe vom Ei schaben, und das Muster wird auf die weniger als einen Millimeter dünne Schale gezaubert.