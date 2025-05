Hagel so früh wie selten zuvor: Superzelle zog "Spur der Verwüstung"

Bei einem Lokalaugenschein am Montag sah Günther Kurz , Landesdirektor der Hagelversicherung, eine "Spur der Verwüstung" im Apfeldorf Kukmirn. Ein Hagelgewitter so früh im Jahr sei eine traurige Premiere, sagte Kurz mit Verweis auf zunehmende Hagelschäden infolge des Klimawandels .

Laut Hagelversicherung belaufen sich die Schäden vom Sonntag im Burgenland auf rund 600.000 Euro. Betroffen waren auch Niederösterreich (500.000 Euro) und die Steiermark (800.000 Euro). In Summe wurden am Sonntag innerhalb von nur 24 Stunden 1,9 Millionen Euro Wert in der heimischen Landwirtschaft vernichtet.

Immer öfter und größer

Im Vorjahr hatte sich das erste Hagelgewitter mit Folgen zumindest bis zum 17. Mai Zeit gelassen. Damals bezifferte die Hagelversicherung den Schaden auf 1,3 Millionen, der Schwerpunkt lag im Norden.