Hagel-Unwetter im Südburgenland: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Eine heftige Gewitterzelle mit Hagel und Sturmböen traf am 4. Mai, dem Tag der Feuerwehr, das Südburgenland. Am Nachmittag zog ein schweres Hagelunwetter über den Bezirk Güssing und richtete erhebliche Schäden an.

Besonders betroffen war die Gemeinde Kukmirn sowie die umliegenden Orte, wo auch die Schwerpunkte der Einsatzmaßnahmen lagen.