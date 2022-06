Hackschnitzelwerk in Jennersdorf in Flammen

Zu einem Löscheinsatz wurde die Feuerwehr am Samstag in den Mittagsstunden in Jennersdorf alarmiert: Das Hackelschnitzelwerk der Fernwärmeanlage stand in Vollbrand. Dichte Rauchschwaden waren schon von weitem zu sehen. Die Anfahrt dauert zum Glück nicht lange: Die Gebäude befinden sich in der Nähe der Feuerwehr.

Die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gange. Details zur Brandursache sind noch nicht bekannt.