Knechte und Mägde: Wie war das damals auf den Gutshöfen im Burgenland?

Am Donnerstagabend feierte „Károlys Forschungen. Ein Stück burgenländischer Entgrenzung“ im Offenen Haus Oberwart seine Uraufführung. Das Theaterstück beschäftigt sich mit dem Leben und Werk des Anthropologen Károly Gaál (1922-2007), der in den 1960er-Jahren die Lebensbedingungen und Kommunikationskultur auf Gutshöfen im Burgenland erforschte.

Regisseurin Katrin Hammerl verbindet in ihrer Inszenierung historische Fakten mit fiktionalen Elementen und setzt Gaáls Studien in einen aktuellen Kontext . Dabei orientiert sie sich an absurdem Theater und Satire, um die sozialen Unterschiede und die Kommunikationskultur der Zeit humorvoll zu hinterfragen.

Das aktuelle Stück "Károlys Forschungen" zeigt, wie Gaál versucht, mit den Gutshofbewohnern Ernst und Anna ins Gespräch zu kommen, was sich jedoch als schwierig erweist. Verschiedene Vorstellungen von Freiheit und die Frage, wer die Experten des Gutshoflebens sind, führen zu Spannungen. Ein poetischer Höhepunkt des Stücks ist eine abendliche Unterhaltung am Gutshof, in der Lieder, Geschichten und Märchen in einem Wettbewerb miteinander konkurrieren.

In einer weiteren Szene trifft Gaál in einer fiktiven TV-Sendung auf den US-amerikanischen Anthropologen Manuel W. Es entsteht eine hitzige Diskussion über Menschheitsgeschichte, Zusammenarbeit und Gemeinschaft, die zunehmend chaotisch wird. Hier wird die Frage nach Deutungshoheit und Expertenwissen aufgeworfen, die sowohl die Forscher als auch die Gutshofleute beschäftigt.