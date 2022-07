Gurkenprinz expandiert: Zum Sauren gibt’s auch Süßes

Schlumberger ist noch immer nicht da, aber der Gurkenprinz ist im Anmarsch. Die Südobst Obst- und Gemüseveredelungs GmbH – vulgo Gurkenprinz – mit Sitz in Stegersbach errichtet auch im Landesnorden eine Produktionsstätte. Im Business Park Müllendorf an der Südostautobahn (wo sich auch Schlumberger ansiedeln will, den Baubeginn aber mehrmals verschoben hat) entsteht ein Obst- & Gemüseverarbeitungs- und Logistikbetrieb, wie die Geschäftsführer Jürgen Hagenauer und Stefan Schauer mitteilen. „Wie am Standort Stegersbach, der bestehen bleibt, werden wir auch in der neuen Produktionsstätte im Nordburgenland die Themen Bio, Regionalität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen“.