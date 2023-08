Güssinger war Ende 2019, kurz vor der Corona-Pandemie, in die Insolvenz geschlittert. Ein Sanierungsverfahren scheiterte im März 2020. Das Inventar wurde versteigert. Die Wirtschaftsagentur sei mit den Investoren seit Februar 2022 in Kontakt, sagte Geschäftsführer Michael Gerbavsits am Freitag zur APA.