Günsbrücke: Abriss nach zwei Jahren Sperre

Brücken verbinden, an der Günsbrücke im Naturpark Geschriebenstein in Lockenhaus, ist das seit zwei Jahren nicht mehr der Fall. „Seit fast zwei Jahren ist die Brücke reparaturbedürftig und gesperrt", erklärt Emmerich Gager. Er war bis vor etwa zwölf Jahren Obmann des Naturparks. Damals habe sich die Parteipolitik in die Agenden eingemischt und er habe sein Amt zurück gelegt.



„Ich wollte für die Gemeinde arbeiten und nicht für politische Parteien", sagt Gager. Denn die Aufbruchstimmung, als der Naturpark gegründet wurde, die auch die ganze Gemeinde erfasst habe, sei dann erloschen. Wanderwege seien markiert worden, ein Aussichtsturm aus Holz und eine Fußgängerbrücke über die Güns wurden errichtet. Seit damals sei wenig passiert und der Übergang ist seit zwei Jahren gesperrt.

„Mehrere Bretter der Decke waren morsch und hätten ausgetauscht gehört. Mit relativ geringem Aufwand hätte man damals die Brücke sanieren können", erklärt der ehemalige Obmann. Aber weder die Gemeinde noch der Verein ging die Reparatur an und die Brücke vermoderte immer mehr. „Fast zwei Jahre, bei Wind und Wetter und kaputter Decke, haben der Brücke natürlich sehr zugesetzt", sagt Gager.