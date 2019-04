Grünes Licht für Burgenlands Gemüsebauern

Ein milder Winter hat die Gemüsesaison heuer um zwei bis drei Wochen früher starten lassen, sagt Mario Almesberger, Geschäftsführer des Burgenländischen Gemüsebauverbandes im Gespräch mit dem KURIER.

Hochbetrieb

Hochbetrieb herrscht auch schon im Gemüsebaubetrieb von Werner Perlinger in Wallern. „Wir stehen voll in der Ernte, Salat und Radieschen haben momentan Saison“, erklärt Perlinger. In den Jahren 1980 bis 1982 bewirtschaftete er die ersten zehn Folienhäuser aus dem Besitz seiner Eltern mit einer Fläche von etwa einem Hektar, schon 1983 vergrößerte der Unternehmer auf 40 Folienhäuser. Seither wird der Betrieb ständig erweitert. Glashäuser und Folientunnel würden immer wichtiger für den Gemüseanbau, sagt Perlinger, dessen Gemüse in den Regalen etlicher großes Lebensmittelketten zu finden ist.