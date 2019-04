Spargelernte in Gefahr: Zu wenige Helfer

Ab Anfang nächster Woche geht es los: Dann wird mit einer flächendeckenden Belieferung von Supermärkten mit niederösterreichischem Spargel gerechnet.

Die Monate April und Mai gelten als Haupterntezeit des edlen Gemüses. Aber auch dieses Jahr gilt: "Knackpunkt der heurigen Ernte ist die Verfügbarkeit von Spargelstechern. Viele Betriebe klagen, dass über die vergangenen Jahre angestammte Erntehelfer nicht mehr kommen, da sie in anderen Bereichen längerfristige Anstellungen gefunden haben", sagt der Präsident der NÖ-Landwirtschaftskammer (LK) Johannes Schmuckenschlager.

Witterung als Erschwernis

Werner Magoschitz arbeitet seit 44 Jahren in der Spargelbranche. In dieser Zeit hat er den kleinen Betrieb seines Vaters zu einem Imperium im Marchfeld ausgebaut. So etwas wie vergangene Saison hat er jedoch noch nie erlebt: "20 Prozent der Felder konnten nicht geerntet werden, weil die Erntehelfer fehlten."