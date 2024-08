Grüner Reimon verlässt Politik und schließt Rückkehr in Landesregierung aus

An Reimons Seite steht am Montag Philip Juranich aus Frankenau-Unterpullendorf, Spitzenkandidat auf der Landesliste der Grünen für die Nationalratswahl und auf Platz 13 der Bundesliste.

In Eisenstadt, wo seine politische Karriere begonnen hat, will sie Reimon am Montag auch beenden: Es sei seine "voraussichtlich letzte Pressekonferenz" als Politiker, sagt er im Landesbüro der Grünen - freilich in einem anderen als 2010, auch die burgenländischen Grünen sind seither mehr als einmal umgezogen.

Dass die Grünen am 29. September ein Landesmandat erreichen, wäre ein politisches Wunder. Um über die Bundesliste in den Nationalrat zu kommen, müssten schon sehr viele Kandidaten vor Juranich Mitglieder der nächsten Bundesregierung werden.

Sollte er es in den Nationalrat schaffen, will sich Juranich, der an der Universität für Bodenkultur (Boku) Landschaftsarchitektur studiert hat, für Bodenschutz engagieren. Dass in dieser Hinsicht im Burgenland vieles im Argen liege, meint auch Reimon: "Außerhalb der Dörfer so viel zubetonieren - das muss man erst einmal schaffen", ätzt Reimon.

Grüne wollen in Landesregierung

Dass Landessprecherin Anja Haider-Wallner die Grünen nach der Landtagswahl im kommenden Jänner erstmals in die Landesregierung führen möchte, unterstützt Reimon.