Grüne wollen drinbleiben, Neos im 3. Anlauf rein

Deshalb fürchtet die Eisenstädterin, die zum ersten Mal als Frontfrau antritt, auch nicht, dass die Grünen nach 25 Jahren im Landtag diesmal an der Vier-Prozent-Hürde scheitern könnten.

Dass die Neos im Burgenland bei den jüngsten Nationalratswahlen (und davor auch bei der EU-Wahl) deutlich vor den Grünen lagen, sei kein Menetekel für die Landtagswahl am 19. Jänner 2025, ist die Klubchefin der Grünen überzeugt.

Eine Notwendigkeit, nach den jüngsten Neos-Erfolgen bei grünen Themen nachzuschärfen, sieht Haider-Wallner nicht. Klimaschutz sowie Kampf gegen Bodenversiegelung und „Wildwuchs“ bei Unternehmensgründungen des Landes bleiben im Zentrum.

Die Neos haben 2015 und 2020 den Einzug in den Landtag verpasst, dieses Mal gebe es aber „Rückenwind“, ist Schneider überzeugt. Der Breitenbrunner war auch burgenländischer Neos-Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl, will den Erfolg am 29. September aber nicht auf seine Fahnen heften, er habe ein tolles Team gehabt.