Grüne bohren im Kampf gegen die Bodenversiegelung harte Bretter

Der "Kampf gegen Bodenversiegelung" bleibe auch in den kommenden Monaten ein Schwerpunkt, betonten Petrik und der zweite Grün-Mandatar, Wolfgang Spitzmüller, am Montag im Rahmen der Klubklausur der Kleinpartei. Am 12. März gebe es dazu eine Fachtagung.

Die Grünen sind überzeugt, dabei weite Teile der Bevölkerung hinter sich zu haben. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Klubs hätten 67 Prozent eine Leerstandsabgabe für Gewerbebauten befürwortet.

