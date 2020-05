Große Skepsis hat sich verflüchtigt

Gegner? Gegner gibt es keine“, sagt eine Verkäuferin in Rechnitz. Auch Walter Fikisz aus der südburgenländische Gemeinde hat nichts gegen die neuen Mitbürger. „Ich finde das gut“, sagt er. Am 2. Februar soll es so weit sein, dann kommen die ersten zehn unbegleiteten minderjährigen Asylwerber von Traiskirchen nach Rechnitz. Im evangelischen Jugendheim werden sie unterkommen, weitere 26 männliche Teenager sollen folgen. Skepsis sei bei vielen noch da, „die werde sich aber legen“, sagt VP-Vizebürgermeister Erich Tellian. Auch Bürgermeister Engelbert Kenyeri, SPÖ, sieht der Sache bereits gelassen entgegen: „Die Jugendlichen werden dort 24 Stunden betreut und die Kommunikation mit der Diakonie ist auch sehr gut.“

Noch vor wenigen Wochen war der Tenor in der Gemeinde ein anderer. Der Ortschef sprach unter anderem von „Unsicherheit“ und zu vielen Asylwerbern (in der 3150-Seelen Gemeinde am Fuße des Geschriebensteins leben bereits 30 bis 40 Asylwerber).