Großbrand in St. Andrä: Feuerwehr rettete Kameraden

Asche von einem Holzkohlengrill, die in einem Plastikkübel neben Baumaterial abgestellt wurde, war in der Nacht auf gestern, Sonntag, laut Ermittlern der Auslöser für den Brand eines Wirtschaftsgebäudes in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See).

Die Asche dürfte sich laut Landespolizeidirektion Burgenland wieder entzündet und den vor dem Gebäude gelagerten Holzpfosten in Brand gesetzt haben.